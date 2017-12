Soccorso alpino, vicini chi perso tutto

"E' stata un'attività molto impegnativa, ma il contatto continuo con le persone che avevano perso tutto e a tutto davano un valore infinito per noi è stato un grande arricchimento": ha sintetizzato così un anno di lavoro sulle zone colpite dal sisma e nelle altre regioni del centro Italia, Mauro Guiducci, presidente del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. Lo ha fatto parlando con l'ANSA.

Guiducci ha sottolineato che nel corpo "non ci sono professionisti, ma tutti volontari, in Umbria un centinaio".

Oltre alle attività svolte sui luoghi del sisma, il presidente ha evidenziato quella per la tragedia dell'hotel Rigopiano.

"Noi, quando c'è bisogno - ha sottolineato -, ci siamo sempre". "In particolare - ha detto ancora Guiducci - tengo allo speciale rapporto maturato con la gente di Castelluccio di Norcia che più di altri ha sofferto i disagi del terremoto, per la difficile collocazione geografica e per le strade per mesi impraticabili".