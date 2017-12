Sir campione inverno è "premio"

"Il titolo di campione d'inverno? Un premio per quello che si è fatto fino ad ora, per il modo in cui abbiamo condotto il campionato": c'è soddisfazione in casa Sir Safety Conad Perugia per la chiusura del girone di andata del campionato di pallavolo di SuperLega al primo posto con 33 punti, davanti a Lube Civitanova e Azimut Modena, come ha sottolineato il direttore generale della società bianconera Benedetto Rizzuto. A suo avviso si tratta di "un qualcosa che gratifica il lavoro" della società.

"Credo che stiamo facendo bene - ha detto all'ANSA Rizzuto - e possiamo guardare avanti con serenità".

La Sir quest'anno ha già vinto la Supercoppa, il suo primo trofeo, e in campionato ha totalizzato 11 vittorie, uscendo sconfitta in due sole occasioni dal campo (con Civitanova e Modena). Ora, per la prima volta nella sua storia, la società ha ottenuto il titolo simbolico di campione d'inverno.