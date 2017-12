Fondi Mibact a sito archeologico Cannara

"Un grande risultato per i beni storico-culturali umbri, che si apprestano a fare un salto di qualità": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, insieme alla Soprintendente per l'Archeologia, Marica Mercalli e al rettore dell'Università di Perugia, Franco Moriconi, ha annunciato che il sito archeologico di Urvinum Hortense di Cannara ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il progetto "Un sito da vivere".

"Tale iniziativa - spiegano Porzi, Mercalli e Moriconi in una nota congiunta - consoliderà il valore del sito archeologico a livello interregionale".

"Il progetto di un Parco archeologico ad Hurvinum Hortense ideato dalla professoressa Biagetti e presentato al Ministero dei beni culturali cinque anni fa dall'Associazione Civium di cui ero presidente - ha sottolineato la presidente dell'Assemblea legislativa -, oggi grazie ad una lunga interlocuzione, comincia a dare i suoi frutti".