Bocci visita vigili fuoco Spoleto

Visita alla caserma di Spoleto dei vigili del fuoco da parte del sottosegretario all'Interno Gianpiero Bocci.

Nella struttura di Madonna di Lugo, il parlamentare ha tra l'altro visionato l' ultimo mezzo speciale per soccorsi in altezza in dotazione al Corpo e da poco assegnato al distaccamento. Si tratta della piattaforma aerea "a sfilo" montata su di un carro Iveco, capace di raggiungere con il suo cesto un altezza di 27,20 metri.

I vigili del fuoco hanno ringraziato il sottosegretario Bocci per l'impegno e la vicinanza dimostrata in questi anni. Quindi c'è stato un brindisi di auguri per le festività natalizie.