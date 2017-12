A Terni niente botti notte Capodanno

Anche quest'anno niente botti e petardi, la notte di San Silvestro, per le strade di Terni: il sindaco Leopoldo Di Girolamo ha infatti firmato per la terza volta consecutiva l'ordinanza di divieto di utilizzo di materiale pirotecnico in occasione del Capodanno 2018.

Il provvedimento - si legge nell'atto - sarà valido dalle 6 del 31 dicembre fino alle 24 del primo gennaio e vieta l'esplosione di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche dove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali. Con particolare riguardo alle aree a distanze inferiori a 200 metri da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura.

Il materiale pirotecnico può essere esploso in zone isolate, "evitando tassativamente" le aree affollate.

È vietato inoltre condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano svolti spettacoli pirotecnici autorizzati.