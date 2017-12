Scossa di terremoto a Norcia, "qui tutti tranquilli"

"E' stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma è durata solo pochi secondi", la scossa di terremoto di magnitudo 3.3 che si è verificata oggi alle 12,45 a Norcia.

A dare rassicurazioni è lo stesso sindaco della città, Nicola Alemanno, a pranzo in un locale all'interno del centro storico della cittadina.

"Norcia è sicura, sono in questo momento nel centro storico, lungo corso Sertorio, in un locale con molti turisti - ha detto all'ANSA il sindaco Alemanno - sono tutti molto tranquilli e non ci sono stati momenti di panico perché la scossa era così lieve che solo noi cittadini che siamo abituati a riconoscere il terremoto l'abbiamo percepita".