Musica e feste a Norcia per Capodanno

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Norcia si prepara al Capodanno con la notte di San Silvestro da festeggiare in piazza San Benedetto con musica e fuochi d'artificio. La Pro loco ha organizzato il cenone nel centro di valorizzazione, a due passi dalla piazza.

A un anno dal sisma, sono diverse anche le iniziative messe in campo dai privati per attendere il 2018: uno dei ristoranti delocalizzati, "Il Granaro del Monte", organizza cena e dopo cena con musica anni Novanta, così anche la "Vineria", la "Locanda del Teatro" e il "Centro fiere", dove la serata sarà dedicata particolarmente ai più giovani. Anche a Campi la Pro loco ospiterà un folto team solidale di visitatori, guidato dal camminatore monzese Maurizio Ornella, che ad aprile riuscì a portare a Norcia oltre 250 persone per il cammino di San Benedetto. In questa occasione gli appassionati dell'escursionismo pernotteranno nella struttura della Pro loco e faranno delle esplorazioni durante i primi giorni del 2018.