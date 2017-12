Aggredito da otto persone a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, su un'aggressione che sarebbe avvenuta nella tarda serata di Natale in piazza Danti, nel centro storico di Perugia.

Un giovane, di origini straniere, è stato soccorso e accompagnato all'ospedale da un'ambulanza del 118. Avrebbe riportato lesioni non gravi.

Secondo quanto riferito dai militari, il giovane sarebbe stato aggredito da otto persone, ma all'arrivo della pattuglia era già in ambulanza e sul posto i carabinieri non hanno trovato oggetti o altri elementi utili alle indagini.