Mons. Boccardo, no a derive eutanasiche

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - "L'uomo corre dietro al potere nella smania di accumulare ricchezze, di decidere ciò che è bene e ciò che è male. Questa corsa genera una cultura della morte che affascina pericolosamente il pensiero contemporaneo, fino a voler determinare nei tempi e nelle modalità anche il momento finale della vita umana, presentando questo presunto 'traguardo' come una conquista di civiltà, la quale in realtà ne esce umiliata e avvilita". Lo ha detto nell'omelia di Natale il presidente della Ceu, mons. Boccardo.

"Di fronte alle derive eutanasiche - ha aggiunto - di ben altra cultura abbiamo bisogno: di quella cioè che spinge ad aiutare il malato nel momento in cui la morte si approssima. Perché una cosa è aiutarlo a morire; altra cosa è farlo morire". "La vera dignità - ha concluso - è quella che esperimenta la persona fragile e malata quando viene curata con delicatezza e tatto"; "circondata da relazioni umane autentiche, che la aiutano a custodire il significato della vita e a scoprire un senso nella sofferenza".