Bassetti, individualismo che sconcerta

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - "Auguro soprattutto un Natale dove si ritrovino gli affetti, perché viviamo in un individualismo che mi sconcerta e mi fa paura come pastore": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, durante la celebrazione eucaristica della Notte di Natale, in una gremita cattedrale di San Lorenzo, nel capoluogo umbro.

"Dove nasce Gesù - si è chiesto il presule nel corso dell'omelia - in questo 2017? Anche oggi, forse, dovrai trovarti un posto nel campo dei pastori, tra i poveri e gli emarginati dal nostro tempo". "In una parola - ha aggiunto, fra l'altro - tu Signore, nascerai fra coloro che sanno fare dell'amore la sostanza della loro vita. Ecco la grande lezione del Natale: fare dell'amore la sostanza della vita".

"Gesù - ha osservato ancora il cardinale - nasce dove c'è gente non occupata ad ascoltare il rumore dei propri passi, ma sa misurarsi con la povertà degli altri, con la fraternità, la condivisione, la generosità, la pace e l'amore".