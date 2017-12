Trovati due ordigni bellici inesplosi

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - Due ordigni bellici inesplosi sono stati trovati a Massa Martana, nella frazione di Viepri.

Si tratterebbe di proiettili di artiglieria, di cui uno privo di spoletta anteriore. Gli ordigni, in cattivo stato di conservazione, riferiscono i carabinieri, sono situati in un campo agricolo adiacente a una zona boschiva, a circa 200 metri dalla strada 316. Nella zona non vi sono abitazioni.

I militari della locale stazione carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione telefonica di un privato cittadino. L'area e' stata al momento delimitata con l'apposita segnaletica.