Un calendario antibullismo a scuola

"Il nemico invisibile ora visibile" è il titolo di un progetto scolastico che ha portato alla realizzazione di un "Calendario anti-bullismo".

Protagonisti i ragazzi e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di San Giustino, sezione distaccata di Selci Lama, in collaborazione e con il sostegno della Coop Centro Italia (sezione soci e lavoratori Alta Valle del Tevere).

Gli allievi si sono prestati a fare da soggetto per scatti fotografici che riproducono famosi quadri d'autore. La scelta dei dipinti, degli aforismi d'autore a corredo e delle parole chiave che fanno da corollario alle immagini sono tutte incentrate sulla tematica del bullismo.

Per la scuola media di Selci Lama - spiegano i promotori - è stato un momento "esaltante di gioia e soddisfazione". Questo settore del progetto è stato curato dalla professoressa Roberta Grossi, che da anni si occupa fattivamente di tematiche legate al disagio giovanile.