Borrelli, a breve 90% Sae a terremotati

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 DIC - "Quello che ci apprestiamo a vivere è un Natale più confortevole per i cittadini delle zone terremotate, per la fine di gennaio, inizi di febbraio, contiamo di consegnare il 90% delle Sae": a dirlo è il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, oggi pomeriggio a Norcia per la consegna di altre 44 casette. Mentre a Preci, sempre nel pomeriggio di oggi, sono state consegnate le prime 29.

"In Umbria - aggiunge Borrelli - completeremo la fase emergenziale legata alle soluzioni abitative a fine gennaio, in altre zone del cratere servirà un po' di tempo in più, basta pensare che si è reso necessario ordinare, soltanto 15 giorni fa, altre 120 casette e quindi occorreranno 4-5 mesi per la loro realizzazione". Sul fronte della ricostruzione il numero uno della Prociv nazionale ha evidenziato "che esiste da tempo un quadro normativo chiaro ed efficace che permetterà di affrontare la fase della ricostruzione in maniera spedita".