Bassetti a detenuti,non perdete speranza

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - "Non perdete la speranza, perché chi si svuota della speranza riempie il proprio cuore di paura, di terrore, di odio, di buio; è come se spegnesse tutta la luce interiore". Con queste parole il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, ha augurato buon Natale ai detenuti, al personale di sorveglianza e ai volontari della casa circondariale di Capanne, a Perugia, nel corso di una sua visita culminata con la messa celebrata insieme al neo-cappellano padre Francesco Bonucci e al cappellano emerito mons. Saulo Scarabattoli.

"Non perdete la speranza - ha aggiunto - perché, chi perde la speranza, è un paralizzato: non si muove più, non cammina più, non pensa più. Non perdete la speranza perché la luce del mondo è venuta per salvarvi. C'è una libertà che nessuno può togliervi - ha ricordato Bassetti ai detenuti - quella della vostra mente, del vostro cuore, dei vostri affetti; la libertà di amare la persona amata, di amare la famiglia, i figli".