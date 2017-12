Bancomat fatto esplodere nel perugino

Ancora un bancomat fatto esplodere nella notte nel perugino, nella zona di Mugnano. Questa volta però i malviventi non hanno portato via denaro. Su quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

In base a quanto accertato dai militari - intervenuti dopo che gli abitanti della zona avevano avvertito un forte scoppio - il bancomat è stato fatto esplodere con del gas, presumibilmente acetilene. L'esplosione ha danneggiato la struttura e parte del bancomat.