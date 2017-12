Spello Splendens, antichi suoni in festa

Torna Spello Splendens, la rassegna degli antichi suoni in festa che dal 4 al 6 gennaio 2018 in luoghi significativi della città propone concerti di musica medievale e tradizionale dove i protagonisti indiscussi sono le musiche e gli strumenti tradizionalmente legati al Natale.

Il Festival, giunto all'ottava edizione, è promosso dal Centro di studi europeo di musica medievale "Adolfo Broegg", curato dall'associazione Musicale Micrologus, in collaborazione con il Comune.

Il sipario si alzerà il 4 gennaio nella chiesa di Sant'Andrea alle 21.15 con il concerto d'inaugurazione dei Micrologus con gli ospiti del folto gruppo Musicanti Potestatis, che si esibiranno in un evento celebrativo del Natale medievale con canti e musiche di tutta Europa. Inoltre, dal Nord Italia, il festival ospiterà gli Enerbia con la musica tradizionale dell'Appennino piacentino (6 gennaio teatro Subasio).