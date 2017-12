Sisma, Centrale unica committenza Umbria

"Nei primi mesi del 2018 costituiremo come Regione la Centrale unica di committenza che farà da soggetto gestore di tutti gli appalti pubblici della ricostruzione post terremoto, andando in supporto gli enti attuatori che saranno i Comuni, la Provincia e la diocesi per quanto concerne il patrimonio religioso": lo ha annunciato la governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, nel corso dell'inaugurazione del distaccamento dell'Ufficio speciale ricostruzione (Usr) di Norcia.

"Con le ultime leggi approvate dal Governo - ha aggiunto - la ricostruzione avrà una guida più territoriale e avremo a disposizione una maggiore operatività, ma anche delle maggiori responsabilità a far cominciare la ricostruzione". Marini ha inoltre ricordato i tre piani per l'edilizia scolastica "in cui abbiamo stanziato 80 milioni per 40 plessi" e quello per l'edilizia pubblica "dove sono a disposizione 60 milioni".