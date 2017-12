Sindaco Terni, solidarietà a Piacenti D'Ubaldi

"In questi tre anni e mezzo di difficile governo della città, Vittorio è stato un collaboratore prezioso e fondamentale che ha svolto il suo delicato incarico con onestà, competenza, dedizione a servizio degli interessi pubblici": così il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, commentando in una nota l'arresto (ai domiciliari) dell'assessore comunale al Bilancio, Vittorio Piacenti D'Ubaldi, accusato di turbata libertà degli incanti per l'affidamento di alcune consulenze ad un professionista. Anche quest'ultimo, il commercialista Roberto Camporesi, insieme all'amministratore unico della partecipata Terni Reti, Vincenzo Montalbano Caracci, si trova ai domiciliari. Il sindaco esprime "profonda stima e piena solidarietà, politica ed umana" a Piacenti D'Ubaldi e a Montalbano Caracci, "che in questi anni ho avuto modo di conoscere profondamente e di apprezzarli".