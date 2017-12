Sen. Lucidi, a Terni oltre immaginabile

"Quello che sta avvenendo a Terni va oltre l'immaginabile. Da mesi sono in corso indagini della procura. Continuiamo ad assistere a immagini deplorevoli, quel via vai di macchine delle forze dell'ordine e lampeggianti blu sotto a Palazzo Spada": così il senatore del M5S Stefano Lucidi su Facebook. Per il parlamentare si tratta di "una vicenda esplosiva che viene snobbata dai media o che da questi viene trattata con i guanti, in una regione dove i dem regnano incontrastati e controllano tutti i gangli del sistema".

"Oggi - sostiene il sen Lucidi - siamo arrivati al paradosso del sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo che esprime la sua solidarietà a Piacenti d'Ubaldi e Montalbano. Terni è una città ostaggio di un partito dove contiguità, connivenze e intrecci sono talmente stretti da essersi trasformati in una matassa inestricabile che gestisce tutto".

"Adesso basta" sottolinea Lucidi. "Adesso si devono dimettere tutti - ha aggiunto - e ridare ai cittadini di Terni la possibilità di tornare al voto".