Sanna prefetto, Messina questore Torino

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Il Consiglio dei Ministri ha nominato prefetto Angelo Sanna, 62 anni, dal marzo 2015 dirigente generale di Pubblica sicurezza e dallo scorso 4 maggio Questore di Torino. Prenderà il suo posto l'attuale questore di Perugia Francesco Messina, 56 anni, in precedenza questore di Caserta e di Varese.

Laureato in Giurisprudenza, Messina è in polizia da trent'anni. Dal 2003 primo dirigente, è stato anche Capo Centro del Sisde a Palermo, Capo della Squadra Mobile di Milano, vicario della questura di Bergamo. A conclusione del corso di Alta Formazione Dirigenziale presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, ha conseguito il Master Universitario di II livello in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale di Polizia, presso l'Università Sapienza di Roma.