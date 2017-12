Polizia Perugia, meno reati-più arresti

E' un bilancio "positivo" caratterizzato da un calo di reati e un aumento di arresti (più 26 per cento nell'ultimo anno) quello della sicurezza in provincia di Perugia tracciato dal questore del capoluogo umbro Francesco Messina che ha illustrato i dati relativi al lavoro svolto dalla polizia negli ultimi 12 mesi. Presenti tutti i funzionari.

Il questore ha parlato di un "trend" in continua discesa dei reati. "C'è un calo del 7% nella provincia - ha detto - e del 12% nel comune".

Tra gli altri dati Messina ha sottolineato il "lavoro particolarmente significativo" fatto per la prevenzione dei reati compiuti in ambito domestico e relativi alle cosiddette "fasce deboli".