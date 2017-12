Piste ciclabili, turisti 'monitorati'

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 22 DIC - È il primo esempio in Umbria di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici, a piedi e in bicicletta, e riguarda la ex ferrovia Spoleto-Norcia e la ciclabile Spoleto-Assisi, la 'greenway' giudicata nel 2015 come ciclovia più bella d'Italia. Il progetto, finanziato da Sviluppumbria e Regione Umbria, è stato illustrato stamani a Spoleto. Si tratta di un sistema contapersone con dispositivi installati in prossimità di aree di passaggio di cicloturisti ed escursionisti a piedi. Due basi con i sensori sono collocate lungo la Spoleto-Norcia, precisamente sui ponti di Cortaccione e di Caprareccia. Un terzo contapersone si trova sul ponte Fosforo, tra Pontebari e San Giacomo, lungo la ciclabile Spoleto-Assisi. Altri saranno probabilmente sistemati nel 2018.

Installati nei primi giorni di dicembre, i contapersone hanno già fatto registrate 2.000 i passaggi sul ponte di Caprareccia.