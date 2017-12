Marini, non commento vicende Terni

Non commenta "le vicende giudiziarie in corso" a Terni la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, secondo la quale si tratta di una situazione "complessa e che va avanti da mesi".

Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno con tutti i componenti della Giunta regionale, Marini ha comunque ricordato di conoscere "Di Girolamo da trent'anni e so il suo rigore, come conosco molti amministratori pubblici". "Il nostro interesse - ha poi sottolineato - è quello di avere massima chiarezza e celerità di risposta a questa situazione per ristabilire a Terni la normalità della vita istituzionale e amministrativa. Mettendo così in sicurezza - ha concluso Marini - conti pubblici e salvaguardando i servizi ai cittadini". (ANSA).