Marini, collaborazione Regione-Governo

Un "giudizio importante e positivo sulla collaborazione politico-istituzionale tra Regione e Governo, oltreché sulle grandi scelte di medio e lungo termine" è stato espresso dalla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini. Lo ha fatto nella conferenza stampa di fine anno.

Marini ha ringraziato i presidenti Paolo Gentiloni e Matteo Renzi. "Anche se è stata una legislatura con tre distinti Governi - ha detto Marini - se valuto la collaborazione sempre avuta dall'Esecutivo è stata sempre importante per l'Umbria.

Senza questo sostegno non avremmo potuto affrontare temi strutturali come su ambiente, trasporti e post-sisma". Per la presidente della Regione "nella difficoltà della situazione politica c'è stata sempre fermezza nella collaborazione". "Il Governo - ha aggiunto . ci è stato sempre al fianco su temi complessi come dell'area Terni-Narni, di quelle interne e per le questioni del cratere nella fase della ricostruzione".