Ferrovie,'Non c'è Umbria a due velocità'

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - "Non c'è un Umbria a due velocità", ribadisce l'assessore regionale Giuseppe Chianella, commentando la richiesta avanzata dalla maggioranza del Comune di Terni di una seduta straordinaria del consiglio comunale, alla presenza della presidente Marini e dello stesso assessore, per discutere dei collegamenti ferroviari. "Purtroppo c'è un Umbria intera - continua Chianella - che, per ragioni storiche, non dispone di collegamenti ferroviari efficienti, specie perl'alta velocità. Tra i diversi territori, è proprio il capoluogo di regione ad essere messo peggio e per queste ragioni, a partire dall'approvazione quasi unanime in consiglio regionale del Piano regionale dei trasporti, abbiamo cercato di mettere in atto una strategia volta a superare il divario sia infrastrutturale che di servizi, in particolare quelli dell'alta velocità, che affligge storicamente l'intera Umbria".