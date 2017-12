Comune Deruta firma protocollo legalità

E' stato firmato alla presenza del sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci, del prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro e del sindaco Michele Toniaccini, il protocollo d'intesa "Per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" stipulato tra il Comune di Deruta e la stessa prefettura.

Un documento a sostegno dell'azione di governo della nuova amministrazione comunale derutese, che consentirà di sviluppare nuove progettualità e azioni volte a garantire sicurezza e legalità nel territorio.

Per il sindaco Toniaccini "sosterrà la legalità nel nostro territorio, che vogliamo rendere sempre più vivibile".

Il prefetto Cannizzaro ha spiegato i termini del protocollo sottolineando che l'Umbria è una terra ricca di civiltà e che i dati dimostrano una diminuzione di azioni a delinquere ma la percezione della sicurezza da parte dei cittadini è ancora bassa".

"La firma di questo protocollo - ha detto Bocci - è un bel regalo per i cittadini derutesi".