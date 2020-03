Coronavirus: altri 9 morti in Trentino, 87 i contagiati

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - Sono 9 nuovi decessi da Covid 19 in Trentino. Il numero dei contagi è pari ad 87 persone, di cui 67 sottoposte a tampone e 20 ritenuti positivi per contatto.

"Dobbiamo rilevare che per il quinto giorno consecutivo c'è un calo dei contagi. Questa tragedia dei numeri e dei decessi ci dice questo. L'auspicio è che, anche domani, ci sia un ulteriore calo o stabilizzazione, ma non possiamo cantare di felicità perché i numeri sono comunque pesantemente negativi". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza stampa in streaming sulla situazione dell'epidemia in Trentino.

Alla conferenza stampa, in collegamento, ha partecipato anche l'arcivescovo Lauro Tisi: "Stare a casa non è solo rispettare una regola ma un atto d'amore verso gli altri", ha detto. (ANSA).