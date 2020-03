Coronavirus: 1082 (+79) casi positivi, 64 (+4) decessi

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - Nel corso della giornata di ieri sono stati valutati 648 tamponi, 79 dei quali sono risultati positivi. Sulla base di questi dati, comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 1.082. Complessivamente finora sono stati effettuati, a livello provinciale, dall'Azienda sanitaria 9.168 tamponi su 5.509 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria sono ricoverati 225 pazienti Covid-19 ai quali si aggiungono 66 casi sospetti. Sono 51 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva.

Inoltre, con situazione a oggi 28 marzo, sono ricoverate in terapia intensiva in Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbuck) 9 pazienti. Il numero dei decessi legati a Covid-19 è di 64 persone.

Sono 3.935 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria. Gli operatori dell'Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono attualmente 127. A questi si aggiungono 9 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. E' aumentato anche il numero delle persone guarite che ad oggi sono 70. (ANSA).