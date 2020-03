Coronavirus: vescovo Muser visita cimitero

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAR - Il vescovo Ivo Muser ha visitato oggi pomeriggio il cimitero di Bolzano dove si è fermato in preghiera per tutti i defunti in questi tempi di coronavirus e quale segno di vicinanza e solidarietà ai loro familiari.

Oggi tutti i vescovi delle 226 diocesi d'Italia hanno visitato un cimitero per pregare per le vittime del Coronavirus ma anche per tutti i defunti che, nelle circostanze attuali, non hanno potuto essere accompagnati da familiari e amici nel rito funebre e nella sepoltura.

Nel pomeriggio il vescovo Ivo Muser si è recato al cimitero di Bolzano-Oltrisarco dove da solo, davanti alle tombe, ha rivolto una preghiera in memoria di tutti i defunti ed espresso la vicinanza della Chiesa altoatesina ai familiari delle persone scomparse.

"Con la preghiera nel più grande cimitero della nostra provincia, rappresentativo di tutti i cimiteri di questa terra - ha detto monsignor Muser - affidiamo alla misericordia del Padre tutti i defunti di questi tempi difficili e preghiamo anche per tutte le persone che non hanno potuto salutare i propri cari. Il Signore risorto, che celebreremo nella Pasqua imminente, infonda a tutti noi speranza e coraggio, per avere la forza di affrontare e superare questa prova." (ANSA).