Seab, più rifiuti ma anche più differenziata

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Nel 2019 la quantità totale di rifiuti prodotti nel capoluogo altoatesino (56.310.296 kg) è aumentata del 2,2% rispetto all'anno precedente. I bolzanini e le bolzanine hanno prodotto in media 522 kg di rifiuti pro capite (nel 2018 erano 512 kg). Di questi, 351 kg sono stati raccolti tramite differenziata (2018: 340 kg) mentre 171 kg sono finiti nel residuo (2018: 172 kg). La percentuale di raccolta differenziata è salita al 67,2% (2018: 66,5%).

Nel 2019 si è registrato un aumento delle quantità raccolte in quasi tutte le categorie di rifiuti: imballaggi in plastica + 6,7%, imballaggi in vetro e metallo +3,7%, rifiuti verdi +16%, apparecchiature elettriche + 6,2%, ingombranti +6,2% (rispetto all'anno precedente). Solo per alcune categorie si è registrata una diminuzione: carta -4,7% e organico -1,5%. Il Presidente SEAB Kilian Bedin spiega che si tratta di oscillazioni naturali che da sole non forniscono informazioni rilevanti: "Ciò che conta è il risultato complessivo, e questo conferma la volontà dei bolzanini e delle bolzanine di essere parte attiva nel sistema di raccolta rifiuti." (ANSA).