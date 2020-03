Coronavirus: ospedale Bolzano, nuovi posti nel nuovo tratto

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Da diverse settimane è stato intensificato il lavoro nel nuovo tratto dell'ospedale provinciale di Bolzano per poter fornire in tempi rapidi i posti letto aggiuntivi per persone affette da coronavirus. Al quarto piano del nuovo tratto sono ora disponibili ben 24 posti letto per i pazienti Covid-19 con sintomi da lievi a moderati. Il numero di posti letto potrà essere successivamente ampliato a 90. Al 2° piano saranno ricoverati i pazienti che necessitano di cure intensive. A partire da oggi, quest'area dispone di 6 posti letto per la terapia intensiva con la possibilità di ampliarli a 30. Entrambe le aree di nuova apertura sono gestite dal team del Servizio di urgenza ed emergenza medica e sono sotto la guida del primario di questo servizio nonché Responsabile medico Covid-19, Marc Kaufmann.

L'assessore provinciale, Thomas Widmann, sottolinea "il piano dinamico per i posti letto è e rimane una sfida costante.

Dall'inizio di questa crisi, siamo riusciti ad aumentare il numero di posti letto disponibili per la terapia intensiva da circa 35 agli attuali 70". (ANSA).