Coronavirus: in Trentino altri 12 morti, +121 contagi

(ANSA) - TRENTO, 26 MAR - Altre 12 persone sono morte per coronavirus in Trentino, che porta il totale a 86 decessi.

Rispetto a ieri ci sono 121 nuovi contagi (76 individuati con tampone, 45 senza). Il numero totale dei contagiati è arrivato a 2.122, di cui 267 ricoverati e 66 in terapia intensiva. I guariti sono 117.

"I dati di oggi, con un calo dei contagi - ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti - ci fanno intravedere una piccola luce nel buio".

"Vogliamo proseguire con l'obiettivo di raggiungere 1.500 tamponi al giorno, per dare una risposta a chi è in prima linea - medici, infermieri operatori delle case di riposo. Su questo non siamo stati fermi", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).