Coronavirus: esperti, genitori abbassate le aspettative

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - "Genitori abbassate le aspettative su vuoi stessi, ma anche sui vostri bambini". E' l'appello del Forum Prevenzione di Bolzano in riferimento alle difficoltà ad organizzare la vita quotidiana tra smart working e scuole chiuse. "Se qualcosa va storto, allora rideteci su insieme. Questo aiuta a ricaricare le batterie", aggiunge il Forum.

"Non è possibile svolgere i molteplici i ruoli tutti allo stesso tempo, non va e non deve essere assolutamente così", sottolinea la sociologa Christa Ladurner. "La situazione è eccezionale e le famiglie possono tranquillamente ribadirlo anche in casa. Ora si tratta di allentare la pressione e abbassare le aspettative." Le famiglie da sole non possono far fronte alla situazione attuale. Hanno bisogno di soluzioni flessibili, di compromessi e di un po' di creatività. "I datori di lavoro - prosegue la nota - dovrebbero andare incontro il più possibile alle necessità delle famiglie, valutare insieme la situazione individuale. Lavorare a tempo pieno e assistere i bambini 24 ore su 24 non funziona". Gli insegnanti - conclude il Forum Prevenzione - devono considerare che i genitori "non possono assumersi interamente il ruolo di insegnanti. I compiti per casa dovrebbero essere dati in giusta misura e, se necessario, dovrebbe essere presa in considerazione la situazione individuale delle famiglie".