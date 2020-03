Coronavirus: 910 (+74) casi e 53 (+8) decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Sono 910 (+74) le persone attualmente infettate dal Coronavirus in Alto Adige. Sale a 53 (+8) il numero delle vittime, mentre sono 51 le persone in terapia intensiva. Da ieri a questa mattina sono stati analizzati 677 tamponi.

Complessivamente ad oggi sono state testate 4.895 persone che sono state sottoposte a 7.744 tamponi. Ricoverate all'ospedale ci sono 222 persone malate di Covid-19. Ulteriori 59 casi di pazienti ricoverati sono attualmente sospetti. Il numero delle persone contagiate dal nuovo Coronavirus e decedute per complicanze legate ai sintomi del Covid-19 è aumentato ulteriormente. In quarantena domestica si trovano allo stato attuale 3.215 persone.

Sono 127 le collaboratrici e i collaboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige risultati positivi al test per il nuovo Coronavirus. In provincia di Bolzano sono guarite finora 50 persone. (ANSA).