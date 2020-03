Studenti del Trentino Alto Adige all'estero tornano a casa

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Rientreranno tra domani e sabato in Italia 30 studenti del Trentino Alto Adige che stavano trascorrendo il quarto anno di studio all'estero con le borse di studio della Regione. Sono ancora 57 gli studenti trentino e altoatesini che attualmente si trovano in altri Paesi europei, per lo più in Inghilterra ed in Irlanda. In questi giorni gli uffici regionali, tra le notevoli difficoltà legate alle chiusure delle frontiere ed alle limitazioni della circolazione anche all'interno dell'Unione europea, si sono attivati per assicurare un rapido rientro degli studenti.

Non tutte le famiglie dei giovani (minorenni) - precisa una nota della Regione - hanno aderito all'iniziativa di rientro e quindi nei prossimi giorni è previsto il ritorno in regione di 30 studenti. Nel dettaglio 7 giovani rientreranno domani, giovedì 26 marzo, con un volo da Dublino a Roma ed altri 23 studenti partiranno da Londra per Roma sabato 28 marzo. In entrambi i casi è previsto il trasferimento dalla capitale in regione grazie ad un pullman in grado di garantire le norme di sicurezza. (ANSA).