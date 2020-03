Kompatscher, aiuteremo tutti ad uscire da crisi

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAR - "Occorre tenere duro, questi sono i giorni decisivi. So che la situazione è difficile per le famiglie, per le aziende e per chi deve lavorare in condizioni che non sono quelle abituali, ma dobbiamo rispettare le regole ed essere disciplinati per poter fermare l'onda del contagio.

Tutti insieme ce la faremo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, nella conferenza stampa quotidiana sullo stato dell'emergenza coronavirus. Il presidente altoatesino ha accompagnato il suo ennesimo appello all'assicurazione che la Provincia "farà di tutto per mettere famiglie e lavoratori nelle condizioni di uscire dalla crisi", ciò anche sostenendo le banche "perché possano concedere crediti a tassi bassi". "Sappiamo che saranno anche necessari aiuti diretti ad aziende e famiglie e stiamo ponendo i presupposti per garantirli anche attraverso l'indebitamento della Provincia - ha concluso Kompatscher - Possiamo permettercelo perché grazie al lavoro fatto dalla nostra comunità negli ultimi decenni, grazie a quello che è stato costruito, noi siamo una Provincia molto forte, forte anche sul fronte economico e finanziario". (ANSA).