Coronavirus: altri 18 morti in Trentino, 2.001 contagiati

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - "Purtroppo la situazione è molto grave per quanto riguarda i decessi. Oggi sono 18 le vittime, tante nelle rsa. Se ne vanno persone che hanno costruito questo Trentino, I nostri nonni, che tanto hanno dato al nostro territorio. Il numero dei decessi per Covid 19 in Trentino è quindi 74. Cala il numero dei contagi rispetto a ieri (erano 214), oggi sono 177 (102 sottoposti a tampone e 75 ritenuti contagiati per contatto) per un totale di 2.001 persone positive. I guariti sono 90, 11 più di ieri. A domicilio ci sono 1.117 persone, 286 quelle ricoverate, di cui 22 in terapia semi invasiva 22, e 65 in terapia intensiva". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della ormai consueta conferenza stampa in streaming sulla situazione dell'epidemia di Covid 19 in Trentino. (ANSA).