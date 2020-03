Coronavirus: maratona di beneficenza in giardino

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Per raccogliere fondi per l'emergenza coronavirus il tirolese Simon Lerch correrà questa mattina nel suo giardino un'intera maratona. Per tagliare il traguardo dopo esattamente 42,195 chilometri dovrà percorrere complessivamente 2.412 giri ad 'otto' tra due alberelli. Il suo record sulla maratona è di 2:57, racconta il professore di matematica al quotidiano Tiroler Tageszeitung. Oggi punta invece a un tempo tra le quattro e le cinque ore, visto che dovrà fare quasi 5.000 curve a gomito. Il "Quarantine Marathon" sarà trasmesso dalle ore 10 su You Tube. (ANSA).