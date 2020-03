Coronavirus: Cia Trentino, prodotti freschi a domicilio

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta, ma anche fiori e piante, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole e alle case degli italiani, grazie al nuovo portale di Cia attivo a livello nazionale e in continuo aggiornamento. La sezione relativa al Trentino, consente a tutti, restando a casa, di acquistare e consumare, ogni giorno, i prodotti freschi.

L'adesione al progetto - informa una nota - è gratuita e non comporta alcun costo, né per le aziende agricole né per i cittadini consumatori. I recapiti delle aziende inseriti nel portale permettono al consumatore di contattare direttamente il referente aziendale per effettuare l'ordine dei prodotti, prendere accordi in merito alle modalità di consegna e al metodo di pagamento. (ANSA).