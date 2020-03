Coronavirus: 5 vittime tra ospiti case di riposo Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Cinque ospiti di case di riposo altoatesine sono morti per coronavirus. I residenti in casa di riposo risultati positivi al test per il Covid-19 sono 58, mentre 4 sono confermati positivi e ricoverati in ospedale. Il dato è stato fornito nel corso della quotidiana conferenza stampa virtuale della giunta provinciale alla quale, oltre al presidente, Arno Kompatscher, sono intervenute l'assessora alle politiche sociali, Waltraud Deeg, e la direttrice dell'ufficio anziani, Brigitte Waldner.

Nelle residenze per anziani ci sono anche 278 ospiti in isolamento perché hanno avuto contatti con persone risultate positive o perché presentano sintomi. Anche tra il personale delle strutture per anziani si contano 54 collaboratori positivi al virus ed altri 44 attualmente sono posti in quarantena. La situazione, che "potrebbe cambiare in breve tempo" ha detto Waldnerm viene seguita anche da un comitato anticrisi istituito presso l'associazione delle residenze per anziani.

"Siamo sempre consci che è una battaglia contro il tempo - ha detto Deeg - perché abbiamo a che fare conb numeri notevoli: 77 strutture, 4.300 anziani da seguite e 450 collaboratori".

