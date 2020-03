5 pazienti altoatesini saranno trasferiti in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Cinque pazienti Covid-19 saranno trasferiti in Tirolo, in Austria. Tre pazienti saranno ricoverati in terapia intensiva a Lienz e due nella clinica universitaria di Innsbruck. L'annuncio è stato fatto in una conferenza stampa congiunta dai governatori Arno Kompatscher (Alto Adige) e Guenther Platter (Tirolo). Il land Tirolo ha attualmente una maggiore disponibilità di letti in terapia intensiva. L'Alto Adige cederà invece al Tirolo una parte del materiale protettivo, appena ricevuto dalla Cina. Kompatscher e Platter hanno parlato di "partnership vissuta". (ANSA).