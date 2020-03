Servizio di consegna a domicilio nelle farmacie in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - È stato istituito un servizio di consegna a domicilio per anziani e ammalati presso le farmacie comunali di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga, Besenello, Volano, Pomarolo, Nogaredo, Val di Rabbi, Riva del Garda, Arco, Dro, Tenno e Lavis. Da martedì 17 marzo, ricorda una nota del Comune, è attivo il numero telefonico 0461 381040. Sono già 105 le consegne effettuate in questi giorni.

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 ed è gratuito per chi ha più di 65 anni di età e chi è già assistito dal Comune a vario titolo. Per gli altri la consegna è a pagamento. Ricette online e farmaci di automedicazione vengono consegnati entro 8-16 ore lavorative. Il richiedente dovrà pagare i ticket, le medicine ed i prodotti richiesti, come se fosse andato in farmacia. Il pagamento potrà avvenire in contanti o con bonifico bancario e si sta predisponendo la possibilità che avvenga mediante carte (bancomat o altro). Se si rende necessario il ritiro di una ricetta presso l'ambulatorio del medico - prosegue la nota del Comune - il servizio organizza anche questo adempimento tramite i volontari ma ovviamente i tempi di evasione della richiesta si allungano in ragione degli orari degli ambulatori e della disponibilità dei volontari.

Anche le farmacie private tramite Federfarma promuovono la consegna a domicilio gratuita per soggetti con disabilità o gravi malattie che non consentono di muoversi e senza una rete famigliare o amicale. Lo fa tramite un numero verde nazionale (800 189 521) che funziona con orario 9-12 15-18. (ANSA).