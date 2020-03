Informazioni in 15 lingue per i migranti

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - L'Agenzia provinciale per la protezione civile in merito all'attuale situazione legata alla diffusione del Covid-19 segnala due siti web dai quali le associazioni che operano nel settore della consulenza ed assistenza di migranti e nella loro integrazione possono trarre informazioni preziose per i loro utenti.

Sono disponibili informazioni in 15 lingue sulla situazione riguardante il Covid-19 in Italia nel sito UNHCR-Homepage dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, che si occupa della tutela dei profughi e degli apolidi (United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR); oltre all'italiano, inglese, spagnolo e francese, sono disponibili informazioni in arabo, russo, urdu, kurdo e somalo.

La pagina web della cooperativa sociale Arca di Noè contiene una campagna informativa sulla prevenzione del Covid-19. La campagna è rivolta a migranti che si trovano da poco tempo in Italia ed è articolata in 14 lingue. (ANSA).