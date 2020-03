Coronavirus: Esercito partecipa a controlli in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - L'Esercito è impegnato anche in Alto Adige nei controlli per la verifica del rispetto delle restrizioni introdotte per l'emergenza coronavirus.

I militari del raggruppamento tattico "Lombardia-Trentino Alto Adige" ed in particolare il personale del settore "Bolzano" sorvegliano obiettivi e siti sensibili ed effettueranno servizi dinamici insieme alle forze di polizia. In particolare, è stata rimodulata l'operatività prevista per l'operazione "Strade sicure", sospendendo la presenza su alcuni siti di Bolzano per attivare i servizi di pattuglia dinamici. Nel capoluogo vengono controllate tutte le aree principali della città, concentrandosi su parchi ed aree verdi. Verifiche sono in corso anche a Merano, Val Gardena, Bressanone, Brunico. (ANSA).