Coronavirus: caso positivo in staff Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - Anche una collaboratrice dello staff del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo ha riferito lo stesso governatore altoatesino aprendo la consueta conferenza stampa virtuale sullo stato dell'emergenza Covid-19 con una mascherina sul volto. "Il testo positivo ha riguardato una collaboratrice del mio ufficio - ha spiegato Kompatscher - non abbiamo avuto uno stretto contatto, però qualche rischio può esserci. Finche non sarà chiarito se io sia stato contagiato, terrò la mascherina quando mi troverò in una stanza con altre persone. Siccome qui ci sono anche i cameramen, non toglierò la maschera". (ANSA).