Finora 31 vittime in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - In Alto Adige il numero complessivo dei decessi, per i quali è stata accertata l'infezione da Covid-19, questa mattina è di 31 persone. I sette decessi in più, 5 donne e 2 uomini, registrati rispetto all'ultima comunicazione si riferiscono a persone anziane (2 oltre i 75 anni, 2 oltre gli 80 e 3 oltre i 90 anni) con almeno una, per lo più varie gravi malattie pregresse, comunica l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda sanitaria provinciale ha registrato 56 nuovi casi. Il numero delle persone positive al Coronavirus in Alto Adige si colloca quindi a 679 casi (ieri erano 623). Sono stati effettuati sinora complessivamente 5718 tamponi su 3777 persone. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali provinciali non si registra alcuna inversione di tendenza. Sebbene il numero di persone assistite nei reparti ordinari degli ospedali sia leggermente calato, passando da 173 a 164 pazienti, il numero delle persone che necessitano di assistenza in reparti di cura intensiva è passato dai 32 di ieri agli attuali 36; sono attualmente 45 i casi sospetti. Sono 2158 le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare. (ANSA).