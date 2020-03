Coronavirus: Alto Adige, sbloccate mascherine dalla Cina

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - Si è sbloccato il rifornimento dalla Cina di materiale protettivo destinato all'Alto Adige.

Tramite un rifornitore del gruppo bolzanino Oberalp, che produce tra l'altro il marchio di abbigliamento di montagna Salewa, la Provincia di Bolzano ha ordinato 1,5 milioni di mascherine certificate e alcune centinaia di migliaia di mantelli sterili.

Il materiale è però rimasto bloccato in un aeroporto cinese. Come apprende l'ANSA, ora l'impasse è stato superata e il materiale nelle prossime ore arriverà in Europa con un volo della Austrian Airlines. Nei prossimi giorni seguirà un secondo rifornimento. Una parte del materiale protettivo, in attesa del secondo volo, sarà messo a disposizione del land austriaco del Tirolo.(ANSA).