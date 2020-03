Italia ordina 15 mln di maschere in Cina

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - La protezione civile italiana ha ordinato 15 milioni di maschere protettive in Cina. Lo comunica il governatore altoatesino Arno Kompatscher, che ha stabilito il contatto tramite l'azienda altoatesina Oberalp Group, che produce tra l'altro il marchio di abbigliamento di montagna Salewa.

"L'Alto Adige ha deciso di cedere parte della prima consegna alla Protezione Civile Italiana, in modo che il materiale di protezione possa essere distribuito ad altre regioni che ne hanno urgente bisogno", spiega Kompatscher. In questa situazione critica è importante che tutti ricevano il materiale necessario. E' già in volo su un aereo dell'Austrian Airlines una prima consegna, destinata in parte all'Alto Adige. Altri lotti sono attesi nei prossimi giorni: il resto dell'ordine altoatesino, ma anche parti della consegna di 15 milioni di maschere per la protezione civile. Il resto sarà portato in Italia il 31 marzo con un volo dell'Esercito Italiano.