Museo online, Muse di Trento lancia piattaforma digitale

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Il Muse per #iorestoacasa: è questo il nome della nuova piattaforma digitale lanciata dal Museo delle Scienze, attualmente chiuso, insieme a tutte le sue sedi territoriali, fino al 3 aprile. L'obiettivo è quello di offrire opportunità educative al mondo della scuola e mettere a disposizione di tutti contenuti e approfondimenti scientifici.

Attraverso una serie di iniziative sui canali social e web, il museo si propone così di stare virtualmente vicino al pubblico, coinvolgendolo in attività di esplorazione e partecipazione a distanza.

Oltre 50 fino ad oggi le risorse online messe a disposizione di tutti. Tra le proposte "Step by step", una trentina di videoclip che raccontano l'organizzazione del percorso espositivo e le installazioni del museo in una sorta di viaggio virtuale attraverso l'evoluzione della vita sulla Terra, "Per curiosi di natura", un insieme di materiali video divisi in capitoli per parlare di geologia, preistoria, biodiversità ed ecologia alpina, e "Mettiti in gioco", video-tutorial per imparare a programmare e una selezione di altri video e proposte per chi è appassionato di scienza e tecnologia. I video da ieri sono disponibili sul sito internet e sul canale youtube del museo. Tra i nuovi progetti anche Muse on air, al via domani con "Cantico", una maratona virtuale di poesia che abbraccia la Giornata mondiale della poesia e la Giornata internazionale delle foreste. Gli hashtag da seguire sono #iorestoacasa #museichiusimuseiaperti #ilmusenon(ti)molla (ANSA).