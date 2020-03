Covid-19, morto don Tonini

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Lutto nel clero altoatesino e trentino per la scomparsa a 84 anni di don Salvatore Tonini, spirato ieri sera all'ospedale di Bolzano dove era ricoverato per il Covid-19 coronavirus. Don Tonini, nativo di Storo, fu prima cooperatore a Bolzano e per 19 anni parroco a Sinigo. Sarà sepolto a Storo.

"Don Salvatore - sottolinea il vescovo Ivo Muser - era una persona e un sacedote autentico e amabile. Sempre con grande disponibilità si è fatto carico dei compiti assegnatigli nella nostra diocesi. Ancora nel nostro ultimo incontro mi aveva detto: dove c'è bisogno di me e per quanto posso, vorrei fornire il mio piccolo contributo." Monsignor Muser ricorda don Salvatore come persona permeata della spiritualità del Movimento dei focolari, "un sacerdote sempre impegnato a cercare e a vivere l'unità. Negli ultimi anni guardava con gratitudine e in pace a quella che è stata la sua vita".